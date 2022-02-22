  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kalçasından tam 10 kilo...
Gündem

Kalçasından tam 10 kilo...

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan şahsın kalçasında giderek büyüyen tümör, 10 kiloya ulaştı. Hasta, çilesinden 3 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 21:55:00 -
Kalçasından tam 10 kilo...

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan şahsın kalçasında giderek büyüyen tümör, 10 kiloya ulaştı. Hasta, çilesinden 3 saatlik operasyonla kurtarıldı.

 

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mahmut Kaya’nın, 2 yıl önce kalça bölgesindeki leğen kemiğinde kitle ortaya çıktı.

Bu süre zarfında çeşitli hastanelere giden hastaya kanser tedavisi konuldu ve tedavisi başladı. Yaklaşık 2 aydır da kalça kemiğindeki tümörü yaklaşık 10 kilograma ulaşan hasta, son olarak Malatya’da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne başvurdu.

3 saatlik operasyonla tümör alındı

Burada Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Reşit Sevimli ve ekibi tarafından ameliyata alınan hasta, yaklaşık 3 saatlik başarılı bir operasyon ile hayatını mahveden dev tümörden kurtuldu. 2 aydır sırtüstü uzanamayan ve oturamayan hasta, ameliyat sonrası bu sorundan kurtulurken, kanser tedavisi ise devam ediyor.

"Riskli olduğu için hasta ameliyattan çekinmiş"

Başarılı ameliyata imza atan Doç. Dr. Reşit Sevimli, hastanın kendilerine kalça bölgesinde leğen kemiği ve çevresinde bulunan dev bir kitleyle başvurduğunu belirterek, “Neredeyse 2 yıldır bu kitleden muzdarip. Çeşitli tanılar almış. En son patolojisinde Malign Mezenkimal tümör dediğimiz kalça çevresinde yumuşak doku kanseri olarak geldi. Cerrahisi ile ilgili riskleri çok yüksek olduğu için hastamız ameliyattan çekinmiş ve tümörü zamanla dev boyutlara gelmiş. Biz hastamızı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’mizde gerekli tetkik ve tedavilerini planladıktan sonra hastamızı dün itibariyle 3 saatlik başarılı bir ameliyatla tümöründen kurtardık.” dedi.

"Yüzüstü yatmaktan kurtardık"

Aldıkları tümörün yaklaşık 10 kilogram olduğunu ifade eden Sevimli, “Tümörü patolojiye gönderdik, sonucu kanser olarak çıktı. Hastamızın genel durumu iyi. Aynı gün hastamızı servise aldık. Şu an kanamayla ilgili damar sinir pataloji ile ilgili herhangi bir sıkıntımız olmadı. Hastamızı, 2 aydır yüzüstü yatmak zorunda olduğu pozisyondan kurtardık. Şu an sırtüstü pozisyonda ve rahat bir şekilde servisimizde hayatını idame etmekte.” ifadelerine yer verdi.

"En azından rahat oturabileceğim"

Kendisine yük olan tümörden başarılı bir ameliyatla kurtulan hasta Mahmut Kaya da, “Yaklaşık 2 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Hangi hastaneye gitsem dediler risklidir alamayız. Alırsak daha da fazla yayılır. Hep ertelediler. Biz de dedik başka bir hastaneye gidelim. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne geldik. Sağ olsun Reşit Bey çok iyi bir doktor. Onun methini daha önce duymuştum onun için geldik. Allah ondan razı olsun. 2 aydır yüzüstü yatıyorum ama 2 yıldır çekiyorum. 2 aydır bütün hareketlerim kısıtlanmış durumda. Kitle son zamanlarda daha çok büyümeye başladı. Şu anda çok rahatım. Hocamızın sayesinde daha rahatım sağlığıma kavuştum. Bundan sonraki yaşantım daha da ferah olacak. En azından oturabileceğim.” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın tahminleri bir bir tutan Mert Başaran’dan olay tahmin: Macun tüpten çıktı ama altınla ilgili sakın bunu yapmayın
Ekonomi

Altın tahminleri bir bir tutan Mert Başaran’dan olay tahmin: Macun tüpten çıktı ama altınla ilgili sakın bunu yapmayın

Altın ve dolar konusundaki tahminleri dikkat çeken Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, Ukrayna-Rusya savaşının piyasalara yansımasını d..
Öldürülen Rus askeri sayısı duyuruldu! Putin'i çılgına çevirecek gelişme... Uçaklar peş peşe düşürülüyor
Dünya

Öldürülen Rus askeri sayısı duyuruldu! Putin'i çılgına çevirecek gelişme... Uçaklar peş peşe düşürülüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma ortamı devam ediyor. Kiev'e yakın askeri kaynaklar, Rusya ile yaşanan çatışma sırasında 50 Rus askerini..
Abdullah Ağar'dan Rusya-Ukrayna savaşına dair Montrö uyarısı: Türkiye'ye bunu yapabilirler
Gündem

Abdullah Ağar'dan Rusya-Ukrayna savaşına dair Montrö uyarısı: Türkiye'ye bunu yapabilirler

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay