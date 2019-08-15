Kalbiniz hızlı atıyorsa bunu yapın Kalbin hızlı çarpması neden olur? Kalbin hızlı atmasına ne iyi gelir? Hızlı kalp atışı nasıl önlenir?

Kalp cerrahları 60’ın altında ve 100’ün üzerindeki kalp atışları için mutlaka bir doktora gidilmesini tavsiye ediyor. Kalp atış hızınızı ölçmek için, sadece nabzınızı kontrol edin. Avucunuzun içi yukarı bakacak şekilde çevirin, diğer elinizin iki parmağını bileğinizin üzerinde başparmağın olduğu tarafa yerleştirin. Ya da 3 parmağınızı boynunuza soluk borunuzun olduğu tarafa yerleştirin. Nabız atışını hissettiğinizde 10 saniye boyunca kalp atışını sayın.hava sıcaklığı, vücudun duruş şekli, ilaç kullanımı, duygu tepkimeleri, duruş şekli gibi çeşitli etkenlerin kalp atışında etkili olduğunu hatırınızdan çıkarmayın.

KALP ÇARPINTISI NEDEN MEYDANA GELİR?

Kalp çarpıntısının birçok nedeni olmakla birlikte en bilinenleri şunlardır:

Aşırı stres,

Üst üste yakılan sigara yahut puro,

Kansızlık,

Aşırı alkol,

Vitamin eksikliği,

Diyet hapları,

Aşırı yorgunluk,

Kafein kaynaklı uyku kaçması,

Düşük kan şekeri,

Uzun süren üzüntü .

ÇARPINI NASIL GEÇER?

Kalp çarpıntısını engellemek için sigara, puro ve nargileden uzak durun. Mümkünse stresle başa çıkabilmek için profesyonel yardım alın. Çarpıntı sorunu başladığında korkup panik yapmayın. Gevşeyin ve havadar bir yerde oturmaya çalışın. Üzerinizdeki ağırlıklardan kurtulun. Derin nefes almaya çalışın. Mümkünse soğuk su için. Şiddetli bir şekilde öksürün. Ellerinizi soğuk suya batırın. Ikınmaya çalışın. Çarpıntı sık tekrarlıyorsa ve vücut farklı tepkimeler veriyorsa vakit kaybetmeden doktora gidin.