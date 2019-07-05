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Kalaycı, süper lige yükselen il özel idare spor takımını kabul etti

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman İl Özel İdaresi Spor Kulübü Oturarak Voleybol Takımı ve kulüp yöneticilerini kabul etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:34
Kalaycı, süper lige yükselen il özel idare spor takımını kabul etti

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman İl Özel İdaresi Spor Kulübü Oturarak Voleybol Takımı ve kulüp yöneticilerini kabul etti.


Encümen salonunda misafirlerini ağırlayan Başkan Kalaycı, 2018-2019 sezonunu şampiyonlukla tamamlayıp Süper Lige yükselen Karaman İl Özel İdare Spor Kulübü’nü tebrik etti. Kulüp yöneticileri ve sporcular kazandıkları kupayı Başkan Kalaycı’ya getirerek bir de madalya takdim ettiler. Kulübe sağladığı büyük katkılardan dolayı teşekkür eden yöneticiler şampiyonluğu Başkan Kalaycı’ya hediye ettiler.


Kazanılan şampiyonluk için takım ve yöneticileri kutlayan Kalaycı, “Her birinizi ayrı ayrı kutluyor ve alnınızdan öpüyorum. Karamanımızın adını başka şehirlerde gururla duyurdunuz. Üstün gayretiniz ve azminizle bu sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lige yükseldiniz. Her birinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Ziyaretin ardından şampiyon takımın sporcularına ve yöneticilere çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Kalaycı, gelecek sezon oynayacakları Süper Ligde başarıları diledi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:34
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