Kakaolu puding nasıl yapılır? Tam ölçülü ev yapımı puding tarifi
Kakaolu puding tam ölçülü | Hazır ürünler yerine biraz un biraz da nişasta ile şahane pudingler hazırlayabilirsiniz. Peki, kakaolu puding nasıl yapılır? Tam ölçülü puding tarifi | Kolay pratik puding tarifi
Canınız tatlı çektiğinde hızla puding hazırlayabilirsiniz. İhtiyacınız olansa un, nişasta ve biraz kakao…
Tam ölçülü ev yapımı puding tarifi
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı şeker
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilin
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Kakaolu puding nasıl yapılır?
Bir tencerenin içerisine vanilin ve tereyağı hariç tüm malzemeleri alın.
Ocağı tencereye alın ve orta ısıda sürekli karıştırarak pişirin.
Puding kıvam alıp göz göz olunca ocağın altını kapatıp vanilin ve tereyağını ekleyin.
2-3 dakika kadar mikserle pudingi çırpın. Ardından kaselere boşaltın.
Soğuduktan sonra pudingleri buzdolabına kaldırın.
Arzu ettiğiniz gibi süsleyerek pudingi ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.