  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kakaolu puding nasıl yapılır? Tam ölçülü ev yapımı puding tarifi
Kadın - Aile

Kakaolu puding nasıl yapılır? Tam ölçülü ev yapımı puding tarifi

Kakaolu puding tam ölçülü | Hazır ürünler yerine biraz un biraz da nişasta ile şahane pudingler hazırlayabilirsiniz. Peki, kakaolu puding nasıl yapılır? Tam ölçülü puding tarifi | Kolay pratik puding tarifi

Yeniakit Publisher
2022-01-09 16:47:00 -
Kakaolu puding nasıl yapılır? Tam ölçülü ev yapımı puding tarifi

Canınız tatlı çektiğinde hızla puding hazırlayabilirsiniz. İhtiyacınız olansa un, nişasta ve biraz kakao…

Tam ölçülü ev yapımı puding tarifi

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilin
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Kakaolu puding nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine vanilin ve tereyağı hariç tüm malzemeleri alın.

Ocağı tencereye alın ve orta ısıda sürekli karıştırarak pişirin.

Puding kıvam alıp göz göz olunca ocağın altını kapatıp vanilin ve tereyağını ekleyin.

2-3 dakika kadar mikserle pudingi çırpın. Ardından kaselere boşaltın.

Soğuduktan sonra pudingleri buzdolabına kaldırın.

Arzu ettiğiniz gibi süsleyerek pudingi ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi | Kaşarlı köfte nasıl yapılır?
Tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi | Kaşarlı köfte nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi | Kaşarlı köfte nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay