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Kadın - Aile Kajun (Patates) baharatı nedir? Kajun bahartı nasıl yapılır ve nerelerde kullanılır? 'Bugün ne pişirsem' diyenlere
Kadın - Aile

Kajun (Patates) baharatı nedir? Kajun bahartı nasıl yapılır ve nerelerde kullanılır? 'Bugün ne pişirsem' diyenlere

Yeniakit Publisher
2023-10-08 23:49:00 - 2023-10-09 00:01:33
Kajun (Patates) baharatı nedir? Kajun bahartı nasıl yapılır ve nerelerde kullanılır? 'Bugün ne pişirsem' diyenlere

Dünya mutfağında yaygın olarak kullanılan Kajun baharat karışımı, Türkiye’de ise çoğunlukla “patates baharatı” olarak kullanılmaktadır. Son dönemde patates kızartmaları, tavuk, balık ve sosis gibi birçok üründe sos olarak kullanılan kajun baharatının yapımı tadıyla rekora koşuyor

Evet, son dönemlerde patates kızartmaları, tavuk, balık ve sosis gibi birçok üründe sos olarak kullanılan kajun baharatının yapımı birçok kişi tarafından da merak ediliyor. Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceksiniz...

Kajun baharatı nasıl saklanır?

Hazırladığınız baharat karışımını, güneş almayan ve çok sıcak olmayan bir ortamda cam bir kavanozda rahatlıkla aylarca saklayabilirsiniz. Önemli olan baharat karışımını belirttiğimiz ideal koşullarda saklamış olmanız. Ve en önemli noktaysa evde kajun baharatı yapacaksanız, kullanacağınız tüm malzemeleri özenli olarak seçmek.

Kullanacağınız malzemelerin son kullanım tarihini ve kalitesine göre saklama süresi oldukça uzayacaktır. Saklama süresi ortalama olarak sizlere tavsiyemiz 3 aydır.

Zaten baharat karışımının yapımında kullanılan birçok malzeme rahatlıkla temin edilebilecek ürünler. Bu yüzden baharat karışımınız bittikçe yapmak en sağlıklı yol olacaktır.

Kajun (Patates) Baharatı İçersinde Nerler Vardır? Evde Kajun Baharatı Tarifi

2 yemek kaşığı sarımsak tozu
2 yemek kaşığı soğan tozu
2 yemek kaşığı kekik
1 yemek kaşığı kuru fesleğen
4 yemek kaşığı kırmızı toz biber
1 yemek kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı tuz
Kajun Baharatının Püf Noktaları
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Baharatın temel tatlarından birisi olan sarımsak tozu, baharatın asıl elemanıdır. Bu yüzden kullanacağınız sarımsak tozu miktarı oldukça önemli olmakla birlikte, kalitesi de bir o kadar önemlidir. Sizlere tavsiyemiz karışımda kullanacağınız sarımsak tozunu kendiniz yapmanız.

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