Kaju fıstığının bilinmeyen faydaları

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Kaju fıstığı, diğer fındıklara oranla düşük yağ içerir ve bu özelliğinden dolayı kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Kolesterole etki etmez ve antioksidan özelliğinden dolayı kalp sağlığını destekler.

YÜKSEK TANSİYON

Kaju fıstığının bol miktarda magnezyum içermesi kan basıncı sağlığı açısından önemlidir. Yüksek tansiyonun düşmesini sağlayarak kalbi korur.

SAÇ SAĞLIĞINA FAYDALIDIR

Kajunun içerdiği bakır saç sağlığı açısından önemlidir. Bakır eksikliği saçların dökülmesi başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olur. Saç dökülmesini engellemesi yanında, kaju, saçların siyahlaşmasına yardımcı olur.

SAĞLIKLI KEMİKLER

Kajunun magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir. Özellikle çocukların tüketmesi sağlıklı kemik yapısın oluşmasına yardımcı olurken, yaşlılık döneminde kemikle ilgili sorunların ortaya çıkmasına engel olabilir.

SİNİR SAĞLIĞI

Kaju fıstığının içerdiği magnezyum damarları ve kasları rahatlatır. Böylece kalsiyumun sinir hücrelerine girmesini ekleyerek kemiklerde tutulmasını sağlar. Magnezyum miktarı az olduğunda damarların kalsiyumla dolmasına neden olabilir. Aynı zamanda bu durum yüksek tansiyona ve baş ağrısına neden olur.

SAFRA TAŞLARI

Düzenli olarak kaju tüketimi safra taşı oluşumunu yüzde 25 oranında azaltmaktadır.

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

Kaju fıstığı yağlı gıdalar arasında kabul edilmiş olsa da diğer türleri ile kıyaslandığında daha az yağ içermektedir ve kilo aldırmaz.

ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ

Kaju fıstığı bakır, magnezyum, selenyum başta olmak üzere kaliteli mineraller içerir. Bundan dolayı kajunun antioksidan özelliği vardır, bu özellik genel sağlık için faydalıdır. Kaju fıstığı sindirim sistemi için faydalı olan asitler içerir, asit seviyesini sağlıklı düzeyde tutar.