  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Irkçı Trump ve ekibi oyun peşinde! Güney Afrika'yı sıkıştırıyorlar

AK Parti'den 23. Yıl Paylaşımı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İsrail, Gazze'deki ateşkesi 194 kez ihlal etti!

ABD'de korkunç tablo resmen açıklandı: Kamu borcu 38 trilyon doları aşarak rekor kırdı!

Sudan'da iç savaş sürüyor, ortalık karıştı! Sudan'daki katliama İstanbul'da protesto, kan donduran olay!

Kurtulmuş’a yapılan terbiyesizliğe sahip çıktı! Cehenneme kadar yolları var

Cevdet Yılmaz: Enflasyon kararlılıkla düşüyor, hedefimiz 2027'de tek hane!

OPEC, 8 ülkeye Aralık'ta petrol üretimini 137 bin varil artırma kararı aldı! Opec+ üyesi ülkelerden üretim artışı

İran'dan nükleer bomba çıkışı: İranlı danışman adeta tehdit etti!

İt dalaşı Pasifik'te: İngiliz F-35 savaş uçağını vurdu! Ülkeyi şoke eden tatbikat hayal kırıklığı yaşattı
Yaşam Kahverengi kokarca alarmı Bayburt’ta!
Yaşam

Kahverengi kokarca alarmı Bayburt’ta!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kahverengi kokarca alarmı Bayburt’ta!

Sonbaharla birlikte Türkiye’nin birçok ilinde yayılmaya başlayan kahverengi kokarca böceği bu kez Bayburt’ta ortaya çıktı.

Türkiye genelinde hızla yayılan kahverengi kokarca böceği istilası, Bayburt’a da ulaştı. Şingah Mahallesi’nde bir binanın duvarında fark edilen böceğin, kokarca böceği olduğu belirlendi. Sonbahar aylarında sıcak yer arayışına giren bu tür, kışlamak için ev ve binaların iç kısımlarına sığınıyor.

İstilacı bir tür olan kahverengi kokarca böceği, özellikle fındık, mısır, elma ve baklagil gibi tarım ürünlerine ciddi zararlar veriyor. Ayrıca, rahatsız edildiğinde yayılan kötü kokusuyla da dikkat çekiyor.

Karadeniz’de kahverengi kokarca istilası!
Karadeniz’de kahverengi kokarca istilası!

Yaşam

Karadeniz’de kahverengi kokarca istilası!

Kahverengi kokarca Giresun’da alarm veriyor! Üreticiler için özel tuzaklar ve ilaçlama seferberliği başlatıldı
Kahverengi kokarca Giresun’da alarm veriyor! Üreticiler için özel tuzaklar ve ilaçlama seferberliği başlatıldı

Yerel

Kahverengi kokarca Giresun’da alarm veriyor! Üreticiler için özel tuzaklar ve ilaçlama seferberliği başlatıldı

Kokarca böceğine karşı sülünlü önlem
Kokarca böceğine karşı sülünlü önlem

Tarım

Kokarca böceğine karşı sülünlü önlem

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23