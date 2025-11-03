Kahverengi kokarca alarmı Bayburt’ta!

Türkiye genelinde hızla yayılan kahverengi kokarca böceği istilası, Bayburt’a da ulaştı. Şingah Mahallesi’nde bir binanın duvarında fark edilen böceğin, kokarca böceği olduğu belirlendi. Sonbahar aylarında sıcak yer arayışına giren bu tür, kışlamak için ev ve binaların iç kısımlarına sığınıyor.

İstilacı bir tür olan kahverengi kokarca böceği, özellikle fındık, mısır, elma ve baklagil gibi tarım ürünlerine ciddi zararlar veriyor. Ayrıca, rahatsız edildiğinde yayılan kötü kokusuyla da dikkat çekiyor.