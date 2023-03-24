Kahveni böyle iç zayıfla! Kilo vermek isteyen insanlar olay tarif peşinde: Yeniden paylaşımı yapıyoruz! Tarçınlı Türk kahvesi

Birçoğumuz bedenimizdeki fazla kilolardan kurtulmak için çeşitli diyetlere başvuruyoruz. Bu kahve, gün içerisinde gelen ani tatlı krizleri ve açlık krizlerini bastırmamızda bizlere yardımcı oluyor. Yağ yaktıran bu tarçınlı kahveyi, zayıflamak amacıyla tükettiğimiz için içine şeker koyamayız ve yanında lokum, çikolata gibi aperatif tatlılar da tüketemeyiz. Eğer kahve acı geliyorsa, yanında yalnızca bir tane hurma tüketebiliriz. Ayrıca içine kattığımız toz tarçın elinizde yoksa, kahveniz piştikten sonra fincanın içerisine aldığımız kahveye, kabuk tarçın da koyabilirsiniz.

Bu tarçınlı kahveyi, emziren anneler rahatlıkla içebilirler. Fakat hamile kadınlar ancak doktorlarına danışarak uygun miktarlarda tüketebilirler. Ayrıca yüksek tansiyon hastaları, kalp hastaları ve bir takım kronik mide rahatsızlıkları olan kişilerde bu kahveyi tüketmemelidir.

Tarçınlı kahvenizi büyük fincanda içmek isterseniz, gün içerisinde 1 fincan ya da en fazla 2 fincan sizin için yeterli olacaktır. Ama eğer küçük kahve fincanında içmek istiyorsanız 3 fincandan fazla tüketmemelisiniz. Ayrıca kahvenizi tüm öğünlerden 20 dakika önce içerseniz, yemek vaktinde ne kadar az yediğinizi fark edeceksiniz. Kahvenizi bu tarifle tükettiğinizde, ayda rahatça 10 kilo verdiğinizi göreceksiniz.

TARÇINLI TÜRK KAHVESİ TARİFİ

Malzemeler

1 çay fincanı su

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

yarım çay kaşığı toz tarçın

Yağ Yaktıran Tarçınlı Kahve Yapılışı

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Öncelikle büyük bir çay fincanı suyu cezvemize alıp, 1 tatlı kaşığı Türk kahvesini üzerine ekliyoruz.

Daha sonra yarım çay kaşığı toz tarçını ekliyoruz ve kahvemizi pişirmeye başlamadan önce düzenli bir şekilde karıştırıyoruz.

Karıştırdığımız kahvemizi, küçük ateşin üzerinde kısık halde pişmeye bırakıyoruz ve pişene kadar dokunmuyoruz.

Kahve kabarmaya başladığında ocağın altını hemen kapatıyoruz ve kahveyi fincanımıza döküyoruz. Kahve acı olacağından kesinlikle fokur fokur kaynatmıyoruz.

Hazır olan kahveyi, özellikle tüm öğünlerden 20 dakika önce içiyoruz.



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