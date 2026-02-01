  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yaşam
Yaşam

Kahvehane camına çarpan sersem baykuş tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kahvehane camına çarpan sersem baykuş tedavi altına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kahvehanenin camına çarparak sersemleyen baykuş, mahalle muhtarının dikkati ve belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılarak rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Germencik ilçesi Meşeli Mahalesi'nde bulunan bir kahvehanenin camına çarpan baykuş, sersemleyerek yere düştü. Gelen ses üzerine bölgeyi kontrol eden mahalle muhtarı Bülent Yavuz, baykuşun hareketsiz şekilde yerde durduğunu fark etti. Odunların arasında kalan baykuşu kurtaran muhtar Yavuz, daha sonra Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi arayarak yardım istedi. Başkan Zencirci'nin talimatı üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, baykuşu teslim aldı.

İlk incelemelere göre yaralı olmadığı tespit edilen baykuş, gerekli kontrollerin yapılması için Germencik Belediyesi Hayvan Bakım ve Reahabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Baykuş, gerekli kontrollerin ardından tekrar doğaya salınacak. Meşeli Mahalle Muhtarı Bülent Yavuz, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'ye duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

