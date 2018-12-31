Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Kahve telvesi ahşap mobilya dostu

Mobilyalar için bakım önerilerini sizler için derledik...

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:19
Kahve telvesi ahşap mobilya dostu

Boyalı mobilyalarınızda su lekeleri varsa mantar tıpayla ovun.

Canınızı sıkan sinek pisliği ise kahve telvesiyle lekeleri silin veya sirkeyle ovun.

Eğer şeker lekesi ise ılık suyla hafifçe sulandırılmış kahve telveleri kolayca temizler.

Cilalı mobilyalarda su lekelerini çıkartmak için eşit miktardaki zeytinyağı ve 90 derecelik alkolü karıştırıp buna batıracağınız bezle ovuşturursanız lekeleri yok edebilirsiniz.

Eğer mobilyanızın cilası hafif bozulduysa zeytinyağı ve sigara külü karışımına batırdığınız bir bezle daireler çizerek yenileyin cilasını.

Sıcak tabak izi mobilyayı berbat eder. Üzerine terebentin sürün ve kaynamamış ketenyağıyla ovun. Sonra yumuşak bir bezle parlatın.

Mum lekeleri varsa bir karton parçasıyla kazıyarak mümkün olduğu kadarını çıkarın. Sonra sıcak suyla ovun. Eşit oranlardaki terebentin ve ketenyağı karışımına batırdığınız bezle lekeyi ıslatın. Kuruduktan sonra parlatın.

Mum lekesi vernikli mobilya üzerinde ise yine kartonla kazıdıktan sonra petrole batırdığınız bir bezle silin.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:19
  1. mobilya bakımı
  2. kahve telvesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donmuş metale dilinizi değdirmeyin
    1. Donmuş metale dilinizi değdirmeyin
    2. Güzelleşeyim derken zehirlenme
    3. Maaşları belirleyecek! İşte..
    4. Bizim ‘takvim’ tam bir çorba!
    5. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    6. 90 yaşındaki kadın, evinde çıkan..
    7. Avrupa ülkesinden flaş çağrı! ' Rusya..
    8. Mısır'da 80 kiliseye daha ruhsat verildi
    9. THY New York hattında 12 ayda 550 bin..
    10. Budist Çin’den Peygamberimize hakaret
    11. Kuveyt, Arap Birliği kararı olmadan..
    12. Geğirme asabi insan belirtisi
    13. İlginç uygulama! Buzlanan kaldırımlara..
    14. Bodrum Yolcu Limanı'nın işletme süresi..
    15. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    16. GÜNCELLEME - Hatay'da çuval içinde..
    17. "İzmir'deki fuarların kente katkısı 3..
    18. Sağlığın, havacılığın ve uzayın da..
    19. "Gel oğlum, seni vurmayız"
    20. “Akif’in Safahat’ı her zaman bize ışık..
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!