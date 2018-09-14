Kahve telvesi ahşap mobilya dostu

Canınızı sıkan sinek pisliği ise kahve telvesiyle lekeleri silin veya sirkeyle ovun.

Eğer şeker lekesi ise ılık suyla hafifçe sulandırılmış kahve telveleri kolayca temizler.

Cilalı mobilyalarda su lekelerini çıkartmak için eşit miktardaki zeytinyağı ve 90 derecelik alkolü karıştırıp buna batıracağınız bezle ovuşturursanız lekeleri yok edebilirsiniz.



Eğer mobilyanızın cilası hafif bozulduysa zeytinyağı ve sigara külü karışımına batırdığınız bir bezle daireler çizerek yenileyin cilasını.

Sıcak tabak izi mobilyayı berbat eder. Üzerine terebentin sürün ve kaynamamış ketenyağıyla ovun. Sonra yumuşak bir bezle parlatın.

Mum lekeleri varsa bir karton parçasıyla kazıyarak mümkün olduğu kadarını çıkarın. Sonra sıcak suyla ovun. Eşit oranlardaki terebentin ve ketenyağı karışımına batırdığınız bezle lekeyi ıslatın. Kuruduktan sonra parlatın.



Mum lekesi vernikli mobilya üzerinde ise yine kartonla kazıdıktan sonra petrole batırdığınız bir bezle silin.