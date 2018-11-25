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Kahve maskesi nasıl yapılır?

Kahve maskesi cildi arındırmak için iyi bir alternatif. Peki kahve maskesi nasıl yapılır?

25 Kasım 2018 Pazar 22:40
Kahve maskesi nasıl yapılır?

Kahve maskesi kan dolaşımını hızlandırıyor, siyah nokta oluşumunu engelliyor,cildinizi derinlemesine temizliyor ve cildinizi pürüzsüz bir görünüme kavuştururken, aynı zamanda nemlenmesini sağlıyor.

KAHVE MASKESİ TARİFİ:

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Bir kabın içerisine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesini ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını karıştırın.

Yaptığınız karışımı cildinize uygulayın. Kahvenin yüzünüzde eşit şekilde dağılmasına özen gösterin ve 5 dakika bekleyin.

Daha sonra bol soğuk su ile durulayın. Haftada 1 ya da 2 defa bu uygulamayı yaptığınız zaman yüzünüzdeki farklılığı hissedeceksiniz.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 22:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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