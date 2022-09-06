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Kadın - Aile Kahvaltıya ne yapsam diye düşünenlere: 5 Dakikada patatesli kahvaltılık tarifi
Kadın - Aile

Kahvaltıya ne yapsam diye düşünenlere: 5 Dakikada patatesli kahvaltılık tarifi

Bugün size vereceğimiz tarif sayesinde bu gün başlangıcı ve haftasonu kahvaltınız için düşünmenize gerek kalmayacak. Çok lezzetli bir patatesli kahvaltılık hazırlıyoruz. Oldukça da pratik olan bu tarifi mutlaka uygulayın.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 15:13:00 - 2022-09-06 15:19:44
Kahvaltıya ne yapsam diye düşünenlere: 5 Dakikada patatesli kahvaltılık tarifi

Hadi gelin şimdi kahvaltılık tarifimiz için hangi malzemeleri kullanacağımıza bir bakalım. Sonrasında da hemen tarifimizin yapımına geçelim.

Kahvaltılık Patatesli Kaşarlı Dere Otlu Yumurta Tarifi İçin Malzemeler

4 yumurta
1 orta boy patates
1 su bardağı rendelenmiş kaşar
3-4 dal dere otu
4 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Pul biber

Kahvaltılık Patatesli Kaşarlı Dere Otlu Yumurta Tarifi Nasıl Yapılır?

Patates küp küp doğranır sıvı yağ eklenir patates kızartılır.
Ayrı bir kaba yumurta kaşar peyniri dere otu tuz karabiber pul biber eklenir karıştırılır.
Kızarmış patatesin üzerine dökülür.
Ters çevirilerek iki tarafında pişmesi sağlanır.

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Kadın - Aile

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