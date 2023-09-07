Kahvaltılık sos tarifi nasıl yapılır, neler oluyor? Duyan gücü bırakıp sosu yapsın, 5 dakika içinde hemen hazır!
Kahvaltılık soslar, yemeklerinizi taçlandıran lezzetlerdir ve her sofranın vazgeçilmezidir. Bu Sosu Hazırlamadan Kışa Girmeyin! Kahvaltılık Sos Tarifi
Kahvaltılık Sos Tarifi İçin Malzemeler
4 kg yumurta domates
1 kg kapya biber
1 avuç kadar acı biber (arzuya göre çoğaltılabilir)
1 tutam yeşil sivri biber
2 baş sarımsak
Yarım su bardağı üzüm sirkesi
1 su bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı kaya tuzu
1 tutam maydanoz
Kahvaltılık Sos Tarifi Nasıl Yapılır?
Bütün sebzeleri yıkayıp, suyunu süzdürüp, domateslerin kabuklarını soyuyoruz.
Robotta çekip derin bir tencereye boşaltıp, kaynatmaya başlıyoruz.
Ardından kapya biberleri çekip, karıştırıyoruz.
Önceden ıslattığımız sarımsakları soyup, onları da çekip atıyoruz.
Acı biberleri de çekip onuda karıştırıyoruz.
Suyunu biraz çekip koyulaşmaya başlayınca tuzunu sirkesini ve yağını koyup ateşten alıp, en son ince doğranmış maydanozunu katıyoruz.
Küçük konserve şişelerine doldurup, sıcağıyla kapağını kapatıp, ters çeviriyoruz. Rabbim cümlemize ağız tadıyla yemeği nasip etsin amin
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