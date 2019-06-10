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Kahvaltıda şarküteriden sıkılanlar için harika bir sos tarifi

Kahvaltıda peynir, zeytin, yumurta ve şarküteri ürünlerinden sıkılanlar içinev yapımı sos önerileri..

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:51
Kahvaltıda şarküteriden sıkılanlar için harika bir sos tarifi

Kahvaltı günün en önemli öğünü. Özellikle de tempolu bir gün yaşıyorsanız.. 

Zinde bir gün için bütün besin ögelerinin bulunduğu bir kahvaltı yapmak önemli. Özellikle son zamanlarda uzmanlar tek bir noktada buluşmaya başladılar: 2 öğün beslenme şekli. Bu beslenme stili, yemek yemeyi daha sağlıklı ve düzenli bir sisteme oturturken, günün öğünlerini daha aza indirgemiş oluyor. Bu sayede basşta mide olmak üzere, bütün vücut dinlenerek besinlerin bünyeye aktarılmasını sağlıyor. 

Özellikle 2 öğün beslenmede kahvaltı çok çok önemli. Bu sebeple, kahvaltılarınızda içeriği yüksek tutmaya özen gösterin.

Aynı şekilde zengin içerikli ve besleyici bir sos tarifini sizlere sunuyoruz.

Malzemeler

  • 6 yemek kaşığı ceviz
  • 3 yemek kaşığı antep fıstığı
  • 2 yaprak taze nane
  • 1 diş sarımsak
  • 2 yaprak fesleğen
  • yarım çay bardağı zeytin yağı

Diğer karışım;

  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 150 gr ezine peyniri
  • 2 yemek kaşığı lor peyniri

Baharatlar;

  • pul biber
  • zencefil
  • karabiber
  • tuz

Öncelikle blender içinde kavrulmuş cevizleri ve antep fıstığını çekin.

Ardından geri kalan bütün iç malzemeleri ekleyip bulamaç haline gelene kadar blenderdan geçirin.

Derin bir kap içerisine peynirleri ve yoğurdu alarak iyice harmanlayın.

Üzerine cevizli karışımı ilave edin.

En son dilediğiniz gibi baharatlarla karıştırıp servis edin.

Afiyet olsun..

 

 

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:00
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