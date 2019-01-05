Kahta'da gevşeyen kaya parçaları yola düştü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağışın etkisiyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Trafik durma noktasına geldi.



İlçede etkili olan sağarak nedeniyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları Kahta- Diyarbakır karayoluna düştü. Yolda büyük hasar meydana gelirken, kaya parçalarıyla kaplanan yolda trafik durma noktasına geldi. Yolda önlem alan ekipler sürücüleri uyardı.