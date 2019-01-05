Kahta'da gevşeyen kaya parçaları yola düştü
Kahta- Diyarbakır karayoluna yağışın etkisiyle düşen kaya parçaları nedeniyle trafik durma noktasına geldi.05 Ocak 2019 Cumartesi 17:51
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağışın etkisiyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Trafik durma noktasına geldi.
İlçede etkili olan sağarak nedeniyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları Kahta- Diyarbakır karayoluna düştü. Yolda büyük hasar meydana gelirken, kaya parçalarıyla kaplanan yolda trafik durma noktasına geldi. Yolda önlem alan ekipler sürücüleri uyardı.
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