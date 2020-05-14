  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kahta OSB’de çalışmalar aralıksız devam ediyor

Adıyaman’ın Kahta Organize Sanayi Bölgesinde doğal gaz kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım-onarım çalışması aralıksız devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:21:02 -
Kahta OSB’de çalışmalar aralıksız devam ediyor

Adıyaman’ın Kahta Organize Sanayi Bölgesinde doğal gaz kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım-onarım çalışması aralıksız devam ediyor.


Fabrikaların doğal gaz ihtiyacını karşılamak için Kahta OSB’de başlatılan çalışmalar kapsamında alt yapıda yaşanan sorunlar yapılan çalışmalarla düzeliyor. Öte yandan yaklaşık elli rögar kapaklarında meydana gelen çökme ve deforme onarılarak trafik akışındaki tehlike de ortadan kaldırıldı. Yol bakım-onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, “En kısa zamanda çalışmaları tamamlayarak bölgenin tüm sorunlarına neşter vuracağız. İlçemize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal'a flaş çağrı: 3 dakika 17 saniye boyunca...
Gündem

Fatih Portakal'a flaş çağrı: 3 dakika 17 saniye boyunca...

Fazilet Durağı yalanıyla ilgili, Başsavcılık takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine Gazeteci Yazar Kenan Kıran, FOX TV sunucusu Fatih Porta..
Bu anket çok konuşulacak! CHP'lilerden Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Gündem

Bu anket çok konuşulacak! CHP'lilerden Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ son anket sonuçlarını kamuoyluyla paylaştı. CHP’nin oy potansiyelinin yüzde 21-24 arasında olduğu..
BAE tarafından kaçırılıp işkence yapılan Türk iş adamının eşi ve avukatı canlı yayında anlattı!
Gündem

BAE tarafından kaçırılıp işkence yapılan Türk iş adamının eşi ve avukatı canlı yayında anlattı! "Erdoğan'ın yaptığını söyle seni serbest bırakalım"

Dubai'de kaçırılan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk'ün eşi Emine Öztürk ve avukatı Mete Gençer yeniakit.com.tr canlı yayınına katılarak iş ad..
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı