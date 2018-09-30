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Kahreden haber! Geri geri gelirken kızını ezdi!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde pikabını geri geri sürerken 1 buçuk yaşındaki kızını fark edemeyen baba talihsiz çocuğu ezdi. Küçük kız hayatını kaybetti.

30 Eylül 2018 Pazar 22:33
Kahreden haber! Geri geri gelirken kızını ezdi!

Olay, akşam saatlerinde Siverek ilçesine bağlı kırsal Gürakar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A.B. kendisine ait pikabı park etmek için geri geri sürürken, kendisini takip eden 1 buçuk yaşındaki Hülya B. ismindeki kızını fark edemeyerek ezdi. Pikabın altında kalan küçük kızı fark eden yakınları, hemen olaya müdahale ederek, pikabı durdururken, küçük kız ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Hülya B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 22:33
  1. siverek

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