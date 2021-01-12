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Yerel Kahramanmaraş’ta yetiştirilen keklik sayısı 15 bine ulaştı
Yerel

Kahramanmaraş’ta yetiştirilen keklik sayısı 15 bine ulaştı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş'taki üretim merkezinde geçen yıl yetiştirilen keklik sayısı 15 bine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 14:41:00 -
Kahramanmaraş’ta yetiştirilen keklik sayısı 15 bine ulaştı

Doğal dengenin yeniden tesisi, sürdürülebilir yaban hayatı faaliyetlerinin sağlanması ve azalan keklik neslinin artırılması için 2002'de faaliyete başlayan Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi'nde bu yıl kapasitenin üstünde üretim gerçekleştirildi.

Geçen yıla kadar 12 bin olan kapasite 2020 yılı itibariyle 15 bine yükseldi.

Büyük özenle beslenen keklikler, doğaya bırakılmak üzere Burdur, Antalya, Çanakkale, Mersin, İzmir, Muğla, Balıkesir, Konya, Karaman, Denizli başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentine gönderildi.

Merkezin bu yıl da 15 bin üretim hedeflediği öğrenildi.

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