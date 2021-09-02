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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu!
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Aktüel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu!
Aktüel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu!

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 21:48:00 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu!

Kahramanmaraş-Ekinözü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kürtül Mahallesi'nde H.T'nin (30) evinde ve aracında uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, 6 kilogram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda H.T. gözaltına alındı.

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