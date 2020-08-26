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Aktüel Kahramanmaraş'ta tarihi eser satmaya çalışan kişi gözaltına alındı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta tarihi eser satmaya çalışan kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:07:26 -
Kahramanmaraş'ta tarihi eser satmaya çalışan kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan kişiyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehöyük Mahallesi'nde F.B'nin (38) tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Takip sonucunda şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 47 sikke, 2 heykelcik, 2 haç ile 10 muhtelif tarihi obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli F.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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