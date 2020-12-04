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Aktüel Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıda bulunan zanlı hastanede öldü
Aktüel

Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıda bulunan zanlı hastanede öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-04 00:12:03 -
Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıda bulunan zanlı hastanede öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranırken kaldığı otele gelen polislerden birini şehit eden diğerini yaralayan zanlı, hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince Oduncular Sitesi'ndeki av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yaralı olarak yakalanan M.K. (22), kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası'nda öldü.

Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nin eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti. Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru yaralanmıştı.

Otelden kaçan zanlı, yapılan çalışmalar sonucu yaralı yakalanmış, zanlıyla irtibatlı bir kişi de gözaltına alınmıştı.

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