  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta PKK'lı terörist evinde yakalandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta PKK'lı terörist evinde yakalandı

Kahramanmaraş'ta PKK terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Mehmet E., saklandığı evde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 20:45:00 -
Kahramanmaraş'ta PKK'lı terörist evinde yakalandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda PKK üyesi olduğu tespit edilen bir kişi saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, PPKK/KCK terör örgütüne üye olmaktan aranan bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

PKK'lı terörist evinde yakalandı

İstihbarat ve terör şubeleri tarafından yapılan araştırma sonrasında il merkezinde bir adrese operasyon yapıldı. Mersin Adliyesi tarafından PKK terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Mehmet E., saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet E.'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Ermeniler ve PKK'lılar el ele
Ermeniler ve PKK'lılar el ele

Dünya

Ermeniler ve PKK'lılar el ele

Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakıyor
Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakıyor

Aktüel

Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakıyor

Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı 4 terörist yakalandı
Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı 4 terörist yakalandı

Aktüel

Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı 4 terörist yakalandı

PKK'lılar etek giymişti! Ermeniler SİHA'ları şaşırtmak için bakın ne yaptı
PKK'lılar etek giymişti! Ermeniler SİHA'ları şaşırtmak için bakın ne yaptı

Dünya

PKK'lılar etek giymişti! Ermeniler SİHA'ları şaşırtmak için bakın ne yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bıçak sırtı bir durum var' diyerek son anket sonuçlarını açıkladı
Siyaset

'Bıçak sırtı bir durum var' diyerek son anket sonuçlarını açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Metropoll Araştırma Şirketi'nin son anket sonuçlarını değerlendirdi.
İran'dan Türkiye'ye çağrı
Dünya

İran'dan Türkiye'ye çağrı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Dağlık Karabağ'da yaşananlara ilişkin bir açıklama yaparak Türkiye'ye ilginç bir çağrıda bulundu..
Yunan spikerin Türkiye korkusu! Bunu yapmak üzereler
Gündem

Yunan spikerin Türkiye korkusu! Bunu yapmak üzereler

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye kısa bir süre sonra nükleer silaha sahip olduğunu söyleyebilir" dedi.
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay