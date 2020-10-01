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Aktüel Kahramanmaraş'ta otel ve konaklama tesislerine "HES kodu"yla girilebilecek
Aktüel

Kahramanmaraş'ta otel ve konaklama tesislerine "HES kodu"yla girilebilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:05:31 -
Kahramanmaraş'ta otel ve konaklama tesislerine "HES kodu"yla girilebilecek

KİLİS (AA) - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp ve konaklama tesislerine girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde, Kovid-19'la mücadeledeki tedbirlerin sahada etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.

Herhangi bir ayrım olmaksızın özel-kamu tüm konaklama tesislerinde müşterilerden HES kodu uygulaması istenmesine ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşterinin kabul edilmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, aksi davrananlarla ilgili kanunlar çerçevesinde işlem yapılacağı bildirildi.

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