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Aktüel Kahramanmaraş'ta örtü yangını kontrol altına alındı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta örtü yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:46:10 -
Kahramanmaraş'ta örtü yangını kontrol altına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sumaklı Mahallesi Berke Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 1 helikopter, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü araçları sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu 2 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor.


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