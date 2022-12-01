Kahramanmaraş'ta minibüsle otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hasan Y. (28) idaresindeki 46 KT 587 plakalı minibüs, İstiklal Caddesi Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi yakınlarında, Numan Y. (18) yönetimindeki 46 AFY 918 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki Saadet G. (60) ve Mehmet T. (18) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar şehirdeki hastanelere kaldırıldı.