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Aktüel

Kahramanmaraş’ta marketlerde Ramazan yoğunluğu

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 14.

2020-04-24 14:53:50 -
Kahramanmaraş’ta marketlerde Ramazan yoğunluğu

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 14.00’a kadar açık olan marketlerde Ramazan yoğunluğu yaşandı.


Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda marketler saat 14.00’a kadar açık kaldı. Ramazan ayının gelmesi ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte marketlerde yoğunluk oluştu. Açık kalan marketlere gelerek alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar alışverişlerini yaparak evlerine döndü.


Markette alışveriş yapan İbrahim Can Yılmaz, “Ramazan nedeniyle markete geldik ve alışverişimizi yaptık. Evimizin ihtiyaçlarını aldık herkese hayırlı Ramazanlar dilerim” diye konuştu.

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