Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük meydana geldi
Olayda can veya mal kaybı olmadı
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kömür havzasında meydana gelen göçükte can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Elbistan Kaymakamlığından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TKİ kömür havzasında göçük olduğu haberleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. Yapılan tespit ve firma yetkililerinden alınan bilgi çerçevesinde, 26 Aralık 2020 23.50 sularında Afşin Çoğulhan-Elbistan Kışla mahalleleri arasında kalan döküm sahasında kısmi bir göçük cereyan etmiş olduğu, herhangi bir can ve mal kaybının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır."