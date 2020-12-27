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Aktüel Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük meydana geldi
Aktüel

Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük meydana geldi

Olayda can veya mal kaybı olmadı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 01:30:34 -
Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük meydana geldi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kömür havzasında meydana gelen göçükte can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Elbistan Kaymakamlığından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TKİ kömür havzasında göçük olduğu haberleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. Yapılan tespit ve firma yetkililerinden alınan bilgi çerçevesinde, 26 Aralık 2020 23.50 sularında Afşin Çoğulhan-Elbistan Kışla mahalleleri arasında kalan döküm sahasında kısmi bir göçük cereyan etmiş olduğu, herhangi bir can ve mal kaybının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır."

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