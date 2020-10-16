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Aktüel Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:54:51 -
Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ/ADANA (AA) - Kahramanmaraş'ta 8 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan kişinin öldürüldüğü tespit edildi, cinayeti işlediği öne sürülen zanlı Adana'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 8 gün önce yakınları tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Ergin Gök'ün (28) bulunması için Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ergin Gök'ün son olarak Afşin ilçesi Çoğulhan Mahallesi'nde D.I. (42) ile görüldüğünü tespit eden jandarma, zanlının Adana'da yakınlarının yanında saklandığını belirleyince İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi.

Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, D.I'yı, saklandığı eve düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden D.I'nın, çıkan tartışmanın ardından başından tabancayla vurduğu Gök'ün cesedini çuvala koyduğunu, daha sonra ormanlık alana atarak üstünü molozla kapattığını söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri, zanlının tarif ettiği ormanlık alanda yaptığı çalışmada, Gök'ün cesedine ulaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gök'ün cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, şüpheli D.I'yı Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.


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