Kahramanmaraş’ta hasarsız ve az hasarlı camiler ramazan’da ibadete açık olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince camilerde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

İl ve ilçe müftülükleri, ramazanda ibadet edilebilecek ortamı oluşturmak için 17 çadır kentin yanı sıra konteyner kentlere de görevlendirme yaptı.

Çadır mescidler hizmete sokulacak

Müftülük, ağır hasarlı veya yıkılan camilerin yerine vatandaşların ibadetlerini yapabilmesi için çadır mescitler oluşturacak.

Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Mehmet Demir, “Az hasarlı veya hasarsız bütün camilerimiz, inşallah ramazan ayı boyunca ve sonrasında din hizmetlerine açık olacak. Buralarda teravihlerimizi, namazlarımızı kılabileceğiz ancak ağır hasarlı veyahut yıkılmış, minaresi yahut camisinin bir bölümü tehlike arz eden camilerden uzak duracağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerimiz bu camilerin yıkılması veya gerekli tedbirlerin alınması için çalışıyor” dedi.

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