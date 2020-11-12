Kahramanmaraş'ta hakkında 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, birçok suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeyh Adil Mahallesi'nde bir semt pazarında durumundan şüphelendikleri bir kişiye kimlik sordu.

Ekipler, kimliği olmadığını beyan eden şüpheliyi emniyete götürerek parmak izi tetkiki yaptı.

Yapılan tetkiklerde şüphelinin çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 6 ayrı suçtan araması olan ve bu suçlardan hakkında 17 yıl 2 ay kesin hapis cezası bulunan G.B. olduğu belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine gönderildi.