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Aktüel

Kahramanmaraş’ta cinayet: oğlunu öldürdü, eşini yaraladı

Kahramanmaraş’ın Andnrın ilçesinde Alzheimer hastası yaşlı adam tartıştığı oğlunu av tüfeği ile öldürdü, saçmaların isabet ettiği eşi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 01:27:06 -
Kahramanmaraş’ta cinayet: oğlunu öldürdü, eşini yaraladı

Kahramanmaraş’ın Andnrın ilçesinde Alzheimer hastası yaşlı adam tartıştığı oğlunu av tüfeği ile öldürdü, saçmaların isabet ettiği eşi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Andırın ilçesi Sumaklı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 78 yaşındaki Alzheimer hastası Abdulkadir (Hacı) Hayta ile aile fertleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşlı adam eline geçirdiği av tüfeği ile rastgele ateş etmeye başladı. Abdulkadir Hayta’nın silahından çıkan saçmalar oğlu 30 yaşında ki Harun Hayta’nın başına isabet etti. Eşi Fatma Hayta’da kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede başından vurulan Harun Hayta’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kolundan yaralanan Fatma Hayta ise Andırın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen Harun Hayta’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğlu öldürüp eşini yaralayan Abdulkadir Hayta ise Jandarma tarafından göz altına alındı.

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