Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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