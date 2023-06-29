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Gündem Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Gündem

Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-06-29 08:49:00 -
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığı veriye göre saat 08.28'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 6.98 kilometre derinliğinde ve 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

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