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Aktüel Kahramanmaraş'ta 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliği
Aktüel

Kahramanmaraş'ta 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-11-08 16:31:46 -
Kahramanmaraş'ta 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliği

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 1'inci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında, Aşık Mahzuni Şerif besteleri ses yarışmasının yarı finali gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen programa, İstanbul, İzmir, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'tan 31 yarışmacı katıldı.

Katılımcılar, yarışmada jüri karşısında bağlama ile Aşık Mahzuni Şerif'in eserlerini seslendirdi. Sonuçların açıklanmasının ardından finale kalanlar, 18 Kasım'da Mehmet Akif Kültür Merkezinde, ses sanatçısı Sevcan Orhan'ın da katılımıyla yarışacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Duran Doğan, gazetecilere, ağustos ayında başlayan ses yarışmaları başvuru sürecinin 30 Ekim'de sona erdiğini, Türkiye genelinden 4 bin 22 kişinin başvurduğunu söyledi.

Yarı finalde 31 kişinin yarıştığını belirten Doğan, "İlk 10'a kalan yarışmacılar finalde yarışacak ve orada ilk 3'e girecekleri belirleyeceğiz. Aşık Mahzuni Şerif, Kahramanmaraş'ın çok önemli bir değeri. Aşıklık, Türk Halk Müziği ve halk kültürü geleneğinde çok önemli bir değer. Sadece Kahramanmaraş'ımızın değil, ülkemizin çok önemli bir değeri. Biz bunu hem gündeme taşımak hem de gençlerimize tanıtmak istiyoruz. Bu yarışma Aşık Mahzuni Şerif'e bir vefa aslında." diye konuştu.

Aşık Mahzuni Şerif'in kardeşi Salman Cırık da programın yapılmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirerek, Muhzuni'nin Gaziantep’te oturduğunu ve "Ah Maraş bir gün dağlarında saz çalsam ne olur." dediğini ancak nasip olmadığını anlattı.

Cırık, Şerif'in "Ahır Dağı'ndan Maraş'ın merkezine bir türkü söylesem ne olurdu." dediğini ancak buna ömrünün yetmediğini ifade ederek, bugün onun türkülerinin söylenmesinin kendilerini gururlandırdığını sözlerine ekledi.

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