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Kahramanmaraşspor 4 futbolcuyu kadrosuna kattı

TFF 2.

23 Temmuz 2019 Salı 12:08
Kahramanmaraşspor 4 futbolcuyu kadrosuna kattı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, dış transferde kadrosuna 4 futbolcuyu kattı.


Transfer döneminin başlamasının ardından Kahramanmaraş’ta taraftarların merakla beklediği isimler kadroya dahil edilmeye başlandı. Ankara Demirspor’dan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Çağatay Çeken, Fethiyespor’dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emrullah Yıldırım, Ankara Demirspor’un stoperi ve Kahramanmaraşspor’un da eski futbolcusu Sefa Ali Memnun ile Erzincanspor’dan 27 yaşındaki savunma oyuncusu Gökhan Payal transfer edildi.


Öte yandan geçen sezon kadrosunda 32 futbolcuyu barındıran Kahramanmaraşspor’da Aytürk Halil Hocaoğlu, Hurşit Taşçı, Burak Can Kunt, Mehmet Fırat Demir, Özkan Karabulut, Yusuf Emre Kasal’ın sözleşmeleri sona ererken, bu futbolcuların bazılarıyla sözleşme yenilemek için çalışma yapıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:08
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