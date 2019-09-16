Kahramanmaraşlı Sevilay Öztürk, Dünya 3.’sü oldu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Sevilay Öztürk, İngiltere’de yapılan Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonasında Dünya 3.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Sevilay Öztürk, İngiltere’de yapılan Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonasında Dünya 3.’sü oldu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 50 metre kelebek finalinde mücadele eden Milli Sporcu Sevilay Öztürk, 47.35 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etti. Müsabakada diğer milli sporcu Sümeyye Boyacı da 47.85’lik derecesiyle 6. sırayı aldı.

Elde edilen başarının arından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dünya Şampiyonasında bronz madalya kazanan Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Milli Yüzücü Sevilay Öztürk’ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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