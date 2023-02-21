Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın elektrik altyapısına ilişkin açıklama

AKEDAŞ'tan yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde, elektrik iletim ve dağıtım hatları ile trafoların da hasar gördüğü belirtildi.

İlk andan itibaren, elektrik dağıtım şebekelerinde hasar tespitleri yapılarak bölgeye yeniden enerji verilmesi için çalışmalara başlandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda AFAD ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirdiğimiz planlama doğrultusunda, il ve ilçe merkezlerimizde enkazlar ve arama kurtarma faaliyetleri açısından hayati tehlike arz etmeyen bölgeler beslenmeye başlanmış, geldiğimiz noktada Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde alçak gerilim ve orta gerilim şebekelerimiz yüzde 99 oranında enerjilendirilmiştir. Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta mevcut 8 bin 132 trafomuzun 8 bin 99'u enerjilendirilmiş olup 33 trafomuz için çalışmalarımız devam etmekte; Adıyaman'da mevcut 5 bin 535 trafomuzun 5 bin 514'ü enerjilendirilmiş olup 21 trafomuz için de çalışmalarımız devam etmektedir."

Artçı depremler ve evlerin kullanılamayacak durumda olması nedeniyle çadırlar kurulduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımız için AFAD tarafından Kahramanmaraş'ta 43 lokasyonda kurulan toplam 10 bin 324 çadırın tamamı ile Adıyaman'da yine AFAD tarafından 16 lokasyonda kurulan toplam 4 bin 940 adet çadırın tamamı enerjilendirilmiş durumdadır. Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'nin dört bir yanında görevli dağıtım şirketleri, büyük bir personel ve ekipman desteği ile yanımızda yer almaktadır. Bu kapsamda şu an Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgelerimizde destek ekiplerimiz ile birlikte toplam 949 personel, 216 adet araç ile çalışmalarımıza devam ederken, şebeke üzerinden enerjilendirilmesi henüz mümkün olmayan bölgeler için 9 bin 202 kilovolt amper gücünde toplam 162 adet jeneratör devreye alınmış durumdadır. Kahramanmaraş ve Adıyaman için ilk andan itibaren gerek enkazlardan yaralıların kurtarılması gerekse elektrik şebekemizin ayağa kaldırılması adına büyük bir özveri ile çalışan personellerimizle birlikte, bizleri bu büyük yıkım karşısında yalnız bırakmayan dağıtım şirketlerimiz ve personellerine de gönülden teşekkür ediyoruz."