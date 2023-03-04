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Aktüel Kahramanmaraş Valiliğinden o iddialara yalanlama
Aktüel

Kahramanmaraş Valiliğinden o iddialara yalanlama

Kahramanmaraş Valiliğinden "kentte içme suyu bulunmadığı iddiasına" ilişkin yapılan açıklamada "İçme suyu olarak stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 22:04:00 -
Kahramanmaraş Valiliğinden o iddialara yalanlama

Kahramanmaraş Valiliği, kentte içme suyu stokunun yeterli düzeyde olduğunu bildirdi. 

Valiliğin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, kentte içme suyu bulunmadığına ilişkin sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan gündemin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "İçme suyu olarak stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur. İlimizde içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyacına binaen içme suyu düzenli bir şekilde istenilen yerlere sevk edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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