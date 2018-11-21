Kahramanmaraş bir dünya kenti olacak

19 Mart 2018 tarihinde Avustralya’da gerçekleşen AIPH toplantısına başvuruda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, uluslararası delegasyon tarafından Kahramanmaraş’a ve Onikişubat ilçesine yapılan denetlemenin ardından 18 Eylül 2018 tarihinde İtalya Padova’da toplanan 70. AIPH Genel Kurulu’nda, Onikişubat’ın 2023 Uluslararası Bahçecilik EXPO’su adaylığı oy birliği ile kabul edilerek, bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

Ekonomik kalkınmayı beraberinde getirecek

Uluslararası B kategorisinde olan ‘EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş’, sadece bahçecilik alanında değil, aynı zamanda uluslararası işbirliği anlaşmaları ile diğer EXPO şehirleri ve katılımcı ülkeler ile yapılacak olan sektörel toplantılar ile ekonomik kalkınmayı da beraberinde getirecek, komşu coğrafyaya uzanan olumlu sonuçlara sahip olacak. EXPO 2023’ün ana teması “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” olarak belirlendi. “Doğa Dostu Şehir” ifadesi küresel kentleşmenin alması gereken yeni üsluba işaret ederken, “Duyarlılık” insanın doğaya, doğal yaşama olan ilgi ve dikkatinin gerekliliğine vurgu yapacak.

“50 ülke, 2 milyon ziyaretçi”

EXPO 2023’e Kahramanmaraş’a en az 50 farklı ülkeden katılımcı bekleniyor.

Kahramanmaraş il genelinden 1 milyon, bölge illerden 600 bin, ulusal çapta gelenlerden 250 bin ve ülke dışından gelenlerden 150 bin olmak üzere en az 2 milyon kişinin EXPO 2023’ü ziyaret etmesi hedefleniyor.

“Kahramanmaraş için yeni bir çağ başlıyor”

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2 milyona yakın kişinin ziyaret edeceği EXPO 2023’ün Kahramanmaraş için yeni bir çağ başlayacağını ifade etti. Mahçiçek, EXPO 2023’ün ana temasını “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” olarak belirlediklerini söyledi.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Başkanı Hanefi Mahçiçek, 23 Nisan -31 Ekim 2023 tarihleri arasında 192 gün sürecek EXPO 2023’ün Kahramanmaraş için yeni bir çağ başlayacağını ifade etti. Mahçiçek, “21. Yüzyılın temel sorunlarından biri olan ve evrensel çapta giderek hızla yayılan kentleşme olgusu, küresel ısınma, doğal kaynakların artan tüketimi, insanların mevcut yaşama ve tüketim alışkanlıklarının dünyamızı tehdit etmesi gibi önem arz eden konularda farkındalık oluşturmak amacıyla, daha yeni ve yaşanılabilir bir Onikişubat için EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş projesini ülkemize ve şehrimize kazandırdık” açıklamasında bulundu.

“Kaldıraç görevi görecek”

Şehir ve doğanın önemine değinen Başkan Mahçiçek, küresel çapta giderek yayılan kentleşme olgusu yüzünden çevre bilinci hissiyatının gün geçtikçe yok olduğunu ve bu konuda sorumlu hissettiklerini belirterek, EXPO 2023’ün ana temasını “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” olarak belirlediklerini söyledi.

Kahramanmaraş ile ilgili hedeflerinden bahseden Başkan Mahçiçek şunları söyledi: “EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş ile 2023 yılında şehrimizi dünyanın merkezi haline getirmeyi hedefleyerek, değişerek, gelişerek ve paylaşarak, bilinirlik ve diyalog olgusunu artırmayı amaçlıyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal Beyefendinin de ifade ettiği gibi EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş bir kaldıraç görevi görecektir.

Projemiz Antalya EXPO’dan sonra Türkiye’de 2. kez düzenlenecek en büyük organizasyon olma niteliğine sahip olurken, aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl kutlamaları ile birleşerek daha coşkulu bir biçimde kutlanacaktır.”

“Prestijine ivme kazandıracak”

Doğası, tarihi ve mutfağı ile dillere destan olan Kahramanmaraş’ın gelişimine, değişimine ve prestijine ivme kazandıracak EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş’ın ulusal ve yerel basında tanıtım ve medya bazında gündem oluşturduğunu ve devam edeceğini belirten Başkan Mahçiçek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin 2023, 2053, 2071 hedefi ile böyle önemli bir projeye adım atmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ülkemize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin en büyük 2. organizasyonu

-Kahramanmaraş’ta Tayland, Çin, Hollanda Kore, Almanya, Katar, Avustralya, Polonya gibi birçok ülkede düzenlenen dev organizasyonlar, Türkiye’de 2016 yılında sadece Antalya’da düzenlendi. Antalya’nın ardından Kahramanmaraş da Türkiye’nin en büyük 2. organizasyonuna ev sahipliği yaparak, tarihteki yerini alacak.

“Kahramanmaraş Turizmine Can Suyu EXPO 2023”

- Doğası ve güzellikleri ile saklı bir cennet olan Kahramanmaraş, EXPO 2023 ile turizmini canlandıracak ve binlerce insan kent merkezine gelerek, turizme katkı sağlayacak. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin bakış açısı ile zenginleşerek, yeni turizm projelerine de fırsat doğacak.

-EXPO 2023 ile eğitim programları, ülke ve şehirlerin düzenleyeceği milli gün etkinlikleri, kültürel programlar, sanat sergileri, konserler, fuarlar, ticari faaliyetler, iş heyeti ziyaretleri ve ticari görüşmeler, ülke, il ve ilçeler arası yarışmalar gibi etkinlikler düzenlenebilecek, Kahramanmaraş, ülkesinde ve bölgesinde merkezi bir konuma yükselecek.

Dünyanın merkezi olacak

Bulunduğu ülkeler ve şehirler için kaldıraç görevi gören EXPO’lar Kahramanmaraş’a yeni kaynak gelirleri üretirken, uluslararası alanda da bir iş ağı oluşturacak. Etkinlik, istihdama da katkı sağlayacak. EXPO 2023 öncesi dönemde bin, EXPO döneminde 4 bin, sonraki dönemde 500 personel istihdam imkânı oluşacağı belirtiliyor.

Düzenlendikleri ülkelere ve şehirleri marka haline getiren EXPO’lan tanıtım ve medya aracılığı ile bilinirlik seviyesini oldukça üst düzeylere çıkarmakta. Kahramanmaraş da tarihi, doğası, sanatı, mimarisi ve mutfağı ile görenleri hayran bıraktıracak özelliklere sahip bir kent. EXPO ile hak ettiği değeri görmesi ve bir dünya markası haline gelmesi bekleniyor.

Kentsel gelişim konusunda da Kahramanmaraş’a fazlasıyla değer katacak EXPO 2023 altyapı ve üstyapı eksikliklerinin de giderilmesinde aktif rol oynarken, ulaşım, konaklama, yeme ve içme gibi hizmet alanlarında da değer kazanarak, kentsel gelişim alanında fark oluşturmaya vesile olacaktır.

EXPO 2023’ün küresel çapta giderek yayılan kentleşme olgusu, doğal kaynakların artan tüketimi ve insan odaklı üretimler baz alınarak, yeşil ve sağlıklı bir yaşam bilincini artıracak ve insanları daha iyi bir yaşam sürmeye teşvik etmesi hedefleniyor.

EXPO 2023 ilk yaşam alanı olan proje

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen rekreasyon alan içerisinde düzenlenecek EXPO 2023, tarihinde bir ilk olarak rekreasyon alanından EXPO alanına dönüştürülecek proje olma özelliğini taşıyor. EXPO sadece bir organizasyon değil, aynı zamanda da bir yaşam alanı olarak hizmet vererek, yılın 365 günü canlı kalacak.

747 milyon metrekare rekreasyon alan içerisinde 69 bin metrekare alan büyüklüğünde Avrupa’nın en büyük Kristal Lagünü (Yapay Göl) yer alacak. Dünyanın tek ikisi bir arada 6 bin 230 metrekare alanda Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi ve Kahramanmaraş’ın el sanatı eserlerinin tanıtımı ve satışının yapılacağı Arasta Kültür Merkezi vatandaşların ziyaretine açılacak. Bu alan içerisinde düğün salonları, nikâh sarayları, bitkisel heykeller, aquaparklar, tenis kortları, konser salonları, fitness kulüpleri ve 284 adet hobi evi de alanda hayat bularak, binlerce ülkeden gelen misafirlerinde eğlenceli zaman geçirmesine vesile olacak.

Bu alanda 220 bin metrekare yeşil alan bulunacak ve binlerce bitki türünün bulunduğu alan içerisinde; 35 türde 5 bin 190 ağaç-ağaççık, 23 türde 34 bin 146 çalı ve yer örtücü, 5 türde 21 bin 434 otsu bitki ile toplamda 65 bine yakın bitki dikilecek ve yetiştirilecek.