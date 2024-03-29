Kahramanlardan Özel'e: Zibidi arayan etrafına baksın

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Katıldığı sözde ‘Gençlik Buluşması'nda, “Gençler darbe yapsın ben o darbeye teslim olurum” şeklindeki sözleri gündeki yerini koruyan CHP’nin emanetçi lideri Özgür Özel’in, 15 Temmuz hain darbe girişimine direnen kahramanlara yönelik “zibidi” nitelemesi infiale sebep oldu. 15 Temmuz Derneği dün saat 12.00’de Bakırköy Adliyesine giderek CHP’nin postal heveslisi lideri Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Geçmişte Fettullahçı teröristlere “inanç grubu” güzellemesi yapan CHP Genel Başkanı Özel’in skandal sözlerini akit’e değerlendiren 15 Temmuz kahramanları ise “zibidi arayan etrafına baksın” dedi.

Kınıyoruz, kabul etmiyoruz

Akit’i konuşan 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, “Asla kabul etmiyoruz. Kendisi şiddetle kınıyoruz. Şehit aileleri ve gazilerimiz adına tepkimizi gür bir şekilde demokratik bir usulle dile getirdik ve hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.

15 Temmuz Platformu Başkanı Erol Bulut, Özel’in çocukların Kur'an-ı Kerim kursuna gönderilmesine ‘orta çağ zihniyeti’ diye hitap ettiğini hatırlatarak “Demlenmişler, kafalarının arkasındakileri kusuyorlar. Bu millete olan nefretlerini söylüyorlar. Geçen gün de ‘darbe gelsin, gençlerimize teslim olalım’ dedi. Nefretle kınıyoruz” dedi. 15 Temmuz Gazisi Yahya Tezgelen ise “O gün canını ortaya koyarak sokağa çıkan insanlara utanmadan “zibidi” diye hakaret ediyor. Zibidi görmek isteyen önce etrafına, o gece para çekmek için ATM'lere koşanlara, benzin istasyonu kuyruğuna girenlere baksın” dedi.