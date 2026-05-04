Kahramanlar Diyarından Şehitler Diyarına Duygu Yüklü Yolculuk

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, aziz şehitlerin emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda yıl boyunca çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, anlam yüklü bir organizasyonu daha hayata geçirerek şehit yakınları ve gazileri tarih yolculuğuna uğurladı. Geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen ve büyük memnuniyetle karşılanan Çanakkale gezisi, bu yıl da yeniden düzenleniyor. Program kapsamında şehit aileleri ve gazilerden oluşan 70 kişilik ilk kafile, Çanakkale’ye gitmek üzere yola çıktı. Katılımcılar, milletin kaderini değiştiren destansı mücadelenin yaşandığı toprakları yerinde görme imkânı bulacak. Etaplar halinde gerçekleştirilecek gezi programıyla toplam 240 şehit yakını ve gazi Çanakkale’yi ziyaret edecek. Katılımcılar, hem Türkiye’nin yakın tarihine tanıklık edecek hem de manevi değeri yüksek mekânlarda duygu dolu anlar yaşayacak. Programın, katılımcılar açısından hem anlamlı bir anma hem de güçlü bir aidiyet duygusu oluşturması hedefleniyor.

“Şehitler Diyarını Görme Fırsatı Bulacağız”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’in destekleriyle Kıbrıs gazilerimizle birlikte Çanakkale gezisine gidiyoruz. Geçtiğimiz yıl 240 gazi ve şehit ailesi bu anlamlı geziye katılmıştı. Bu yıl da etaplar halinde yine 240 gazimiz ve şehit ailemiz şehitler diyarını görme fırsatı bulacak. Destekleri için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek, “70 gazimiz ve şehit ailemizle birlikte bugün kahramanlar diyarından şehitler diyarına yolculuğa çıkıyoruz. İnşallah Çanakkale destanının yazıldığı toprakları daha yakından tanıma fırsatımız olacak. Bizleri bu anlamlı yolculukla buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyoruz” dedi.