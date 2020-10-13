Kahraman doktor dualarla uğurlandı

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eski İstanbul İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Bakar, tedavi gördüğü Bakırköy Eğitim Araştırma Hastanesinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Bakar’ın naaşı, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığına defnedildi. Bakar’ın cenaze töreninde siyaset, sağlık ve pek çok alandan önde gelen isimler ve sevenleri katılarak dua etti.

“Benim yöneticisi olduğum yerde başörtüsü yasağı olmaz”

‘Efsane sağlık müdürü’ olarak ismini yüreklere nakşederek Dar-ı Beka’ya göçen Mehmet Bakar, hem Haseki Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevinde, hem de İstanbul İl Sağlık Müdür Vekilliği’ndeki icraatlarıyla dindar insanlara cesaret ve azim aşılamıştı. Sağlık camiasındaki İslami mücadelenin sembol isimlerinden Mehmet Bakar, İl Sağlık Müdürlüğü görevine gelir gelmez yasakçı kafalara rağmen İstanbul’da sağlık ocakları ve hastanelerde başörtüsünün serbest bırakılmasını sağlamıştı. Bakar, tesettürlü doktor ve sağlık görevlilerine “Bu zulüm er yada geç bitecek, ben burada olduğum sürece tesettürle çalışabileceksiniz” demişti. Emin Çölaşan’ın Hürriyet gazetesinde defalarca hedef aldığı Bakar, kartel medyasının hemen her gün hedef tahtasına oturtulmuştu.

Cezalar ve sürgünler yıldırmadı

28 Şubat cuntacılarıyla her alanda dişe diş mücadele veren Bakar, hukuk mücadelesi başlatarak başörtüsü konusunda AİHM’e ilk başvuran isim olmuştu. Ölüm tehditlerine aldırış etmeyen, görevden almalara ve sürgünlere rağmen geri adım atmayan Bakar, “kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı görev yapanlara cesaret verdiği” gerekçesiyle “aylıktan kesme cezası” almıştı.

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi M. Nazım Danacı tarafından yürütülen soruşturmada Dr. Mehmet Bakar’ın idarecilik görevinden alınması ile bundan sonra idarecilik görevi verilmemesi kaydıyla başka bir kurumda görevlendirilmesinin yerinde olacağı ifade edilmişti. 6.5 yıl süren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevi 2009 yılında tamamlanan Bakar, teklif edilen Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü ile Müsteşar Yardımcılığı görevlerini kabul etmeyeceğini, Haseki Hastanesi Başhekim Yardımcılığı’na geri döneceğini açıklamıştı. Akit ailesi olarak merhum Bakar’a Allah’tan mağfiret, yakınları ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.