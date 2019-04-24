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Seçim 2019 Sayfası

Kağızman’da gerçeği aratmayan sınav

Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bin 400 öğrenciye aynı anda TYT ve LGS deneme sınavı yapıldı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:40
Kağızman’da gerçeği aratmayan sınav

Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bin 400 öğrenciye aynı anda TYT ve LGS deneme sınavı yapıldı.


Yaklaşan üniversite ve liselere geçiş sınavları için Kağızman’da çalışmalara hız veren ilçe milli eğitim müdürlüğü aynı anda ilçede sınava girecek yaklaşık bin dört yüz öğrenciye üniversiteye hazırlık ve liselere geçiş sınavı uyguladı. Gerçek usulle yapılan sınavlarda polis kontrolüne kadar her şey gerçeği aratmadı.


Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, “Amacımız sınava girecek öğrencilerimizin üzerindeki baskıyı azaltarak önlerindeki sınavlara hazırlamak soru şekillerinin detam olarak yansıtıldığı deneme sınavlarının öğrencilerimiz açısından eksiklerinin tamamlamalarındakendilerine büyük katkı sunacağını düşünüyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:40
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