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Aktüel Kağıthane'de trafik kazası: 1 ölü
Aktüel

Kağıthane'de trafik kazası: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:07:52 -
Kağıthane'de trafik kazası: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de emniyet şeridine park ettiği kamyonetin kasasını kontrol eden sürücü, yoldan geçen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kağıthane'de 34 GIK 75 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Selçuk S., kasanın kapak zincirinin açılmak üzere olduğunu fark etti. Sürücü Selçuk S., TEM bağlantı yolunda emniyet şeridine park ettiği araçtan inerek kasayı kontrol etti.

Bu sırada yoldan geçen Seyit G. idaresindeki 34 HS 6294 plakalı hafif ticari araç, Selçuk S'ye çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Selçuk S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.



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