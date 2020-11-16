Kağıthane'de çocuğun darbedilmesine ilişkin şüphelilerin serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'deki bir tekstil atölyesinde çalışan 15 yaşındaki çocuğu darbeden iş yeri sahibi ile şiddet görüntülerini cep telefonuyla kaydeden kişinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Kasım'da 15 yaşındaki E.Y'nin darbedilmesine ilişkin tutuklama istemiyle sevk ettiği şüpheliler iş yeri sahibi Yücel B. ile görüntüleri çeken Samet K'nin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar veren İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi sundu.

Şüphelilerin henüz 16 yaşını doldurmamış, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi darbedip bunu kameraya aldıkları hatırlatılan dilekçede, bu kişiler hakkında, "kasten yaralama" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular ve tutuklama nedeni olması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi talep edildi.

Dilekçeyi değerlendiren nöbetçi İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, daha önce verdiği adli kontrolle serbest bırakılma kararını değiştirmeyerek, savcılık itirazını reddetti.

- Olayın geçmişi

Kağıthane'de 15 yaşındaki E.Y'nin, çalıştığı iş yerinde darbedildiği yönünde haberlerin yayınlanması üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmış, bu kapsamda 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ekipler, 15 yaşındaki E.Y'nin evine giderek ailesiyle görüşmüş, babanın, 1,5 yıldır Kağıthane'de faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde çalışan oğlunun, iş yeri sahibi Yücel B. tarafından darbedilip görüntülerinin videoya çekildiğini beyan etmesi üzerine, E.Y, babasıyla birlikte hastaneye götürülerek darp raporu alınmıştı.

Ardından mağdur çocuk ve babası gerekli işlemler için Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

Bu arada E.Y'nin yaklaşık 11 yıl önce yüksekten düşme kaynaklı beyin ameliyatı geçirdiği, bu ameliyat sonrasında herhangi bir engelinin olduğuna dair sağlık raporunun bulunmadığı belirtilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen Yücel B. ile Samet K. adli kontrolle serbest bırakılmıştı.