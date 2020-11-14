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Aktüel Kağıthane'de çocuğu darbederek görüntüleri kaydeden şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Kağıthane'de çocuğu darbederek görüntüleri kaydeden şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri, mağdur E.Y'yi darp edip, şiddet görüntülerini cep telefonuyla kaydeden iş yeri sahibi Yücel B'yi yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:30:30 -
Kağıthane'de çocuğu darbederek görüntüleri kaydeden şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'deki bir tekstil atölyesinde çalışan 15 yaşındaki E.Y'yi darbedip, görüntüleri kaydeden iş yeri sahibi Yücel B. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında "Beyin Ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası" şeklinde yayınlanan haberler üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, 15 yaşındaki E.Y'nin evine giderek ailesiyle görüştü.

Babanın, 1,5 yıldır Kağıthane'de faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde çalışan oğlu E.Y'nin, iş yeri sahibi Y. B tarafından darp edilip videoya çekildiğini beyan etmesi üzerine, mağdur E.Y, babasıyla birlikte hastaneye götürülerek darp raporu alındı.

Ardından mağdur çocuk ve babası gerekli işlemler için Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri, mağdur E.Y'yi darp edip, şiddet görüntülerini cep telefonuyla kaydeden iş yeri sahibi Yücel B'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Bu arada mağdur çocuğun, yaklaşık 11 yıl önce yüksekten düşme kaynaklı beyin ameliyatı geçirdiği, bu ameliyat sonrasında herhangi bir engelinin olduğuna dair Sağlık Raporunun bulunmadığı belirtildi.

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