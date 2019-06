Kağıthane seçim sonuçları son dakika | 23 Haziran 2019 İstanbul seçim Sonuçları

Kağıthane son dakika İstanbul seçim sonuçları canlı sorgula. 23 Haziran 2019 İstanbul Kağıthane ilçesi yerel seçim İBB sonuçları son dakika burada. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçim sonuçlarına göre 315 bin 945 seçmenin bulunduğu Kağıthane'de 23 Haziran 2019 İBB seçim sonucu son durum ne? Kağıthane seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Kağıthane oy oranları İstanbul genelinde olduğu kadar Kağıthane vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir belediye seçimi Kağıthane son durum ne? Kağıthane'de hangi aday-parti önde? Kağıthane yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte İstanbul KağıthaneEkrem İmamoğlu, Binali Yıldırım seçim sonuçları, oy oranları.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırmıştı. Kurul'un, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararı, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle almıştı. AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varılmıştı. YSK, iptal edilen İBB seçimlerinin 23 Haziran’da yapılmasına karar vermişti. İptal edilen İBB seçimleri için bugün İstanbullular sandık başına gitti.

Kağıthane seçim sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Kağıthane’de AK Parti adayı Binali Yıldırım 136 bin 157, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 106 bin 801, Saadet Partisi 4 bin 19, BTP 828, TKP 341, Vatan Partisi 401, DP adayı 551 ve DSP adayı ise bin 430 oy almıştı. Kağıthane seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. 23 Haziran Kağıthane seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.trʼde. Kağıthane İstanbul Büyükşehir belediye yerel seçim sonuçları nasıl, İBB yerel seçim 2019 Kağıthane hangi parti en fazla oy aldı? KağıthaneBinali Yıldırım oy oranı ne oldu? Ekrem İmamoğlu Şişli seçim sonuçları son dakika. İstanbul’un en kritik seçimlerinden biri için 23 Haziran 2019 İBB seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 Kağıthane yerel seçim sonuçları, Kağıthane 2019 İBB seçim sonuçları, İstanbul Kağıthane yerel seçim sonuçları 2019, 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları, İstanbul büyükşehir belediye seçimi Kağıthane partilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Beledeyi yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? Kağıthane seçim sonuçları 2019 Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu oy oranları canlı olarak takip edebilirsiniz.

Bahçelievler seçim sonuçları 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları sorgula

Kadıköy seçim sonuçları son dakika 23 Haziran 2019 İBB Kadıköy Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım oy oranı

Bağcılar 23 Haziran seçim sonuçları son dakika Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı