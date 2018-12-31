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Kağıthane daha temiz ve yeşil bir geleceğe hazır

Kağıthane Belediyesi, ilçede öğrenim gören yaklaşık 70 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine, Belediye'ye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce düzenlenen “Çevre Eğitimi Seminerleri” ile çevre eğitimi veriyor.

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:17
Kağıthane daha temiz ve yeşil bir geleceğe hazır

Kağıthane Belediyesi daha temiz bir çevre ve çevreye daha duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla ilçede öğrenim gören yaklaşık 70 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine seminer veriyor. Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce düzenlenen “Çevre Eğitimi SeminerleriSıfır Atık Projesi kapsamında ilçede devam ediyor.

Seminerlerde geri dönüşüm, temizlik ve doğa sevgisi konuları işleniyor. Çevre eğitimi seminerlerine katılan öğrenciler; hangi malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu, plastik-metal-cam-pil-kağıt-kompozit ambalaj-ahşap-evsel yağ atıklarının geri dönüştürülmediği takdirde doğaya verdiği zararları, geri dönüşümün doğaya ve ülke ekonomisine faydalarını öğreniyorlar. İlkokul ve ortaokul sınıflarına ayrı ayrı verilen eğitimler için öğrencilerin yaş gruplarına göre anlayabileceği tarzda sunumlar hazırlandı. Her gün farklı bir okulda verilen eğitimleri, alanında uzman belediye personeli anlatıyor. Eğitimler, sözlü anlatımın yanı sıra uygulamalı olarak da işleniyor. Kağıthane Belediyesi haftanın belirli günlerinde mahallelerde geri dönüştürülebilir atıkları kapı kapı gezerek evlerden topluyor. Çevre eğitimi seminerlerinde öğrencilere hangi gün hangi mahallede toplama yapıldığı ve belediyenin konuyla ilgili biriminin iletişim bilgileri de öğretiliyor. Aynı yöntem okullarda da uygulanıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise ‘’Çocuklarımıza yaşadığı çevreye sahip çıkmayı doğru şekilde öğretebilirsek, gelecek hepimizin adına daha güzel olacak demektir’’ mesajını verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:17
  1. Kağıthane Belediyesi
  2. Temizlik İşleri Müdürlüğü
  3. Çevre Eğitimi Seminerleri
  4. Sıfır Atık Projesi
  5. geri dönüşüm
  6. Çevre eğitimi
  7. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç

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