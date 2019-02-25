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Kagawa’ya maskeli destek

Beşiktaş taraftarı Japon yıldız Shinji Kagawa’ya destek veren için maske yaptırdı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 21:09
Kagawa’ya maskeli destek

Beşiktaş taraftarı Japon yıldız Shinji Kagawa’ya destek veren için maske yaptırdı. Tribünlerde taraftarların taktığı maskelerin yanı sıra Kagawa için pankart da açıldı. Devre arasında Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Tolgay Arslan’a ise bazı taraftarlar dürümle tepki gösterdi.


Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde renkli görüntüler oluştu. Siyah-beyazlı forma altında ilk kez 11’de sahaya çıkan Shinji Kagawa için pankart açan ve yoğun tezahüratlarda bulunan taraftarlar ayrıca Japon futbolcu için maske yaptırdı. Siyah-beyazlı tribünler devre arasında Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye giden Tolgay Arslan’a da dürümlü tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 21:09
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