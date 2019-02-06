"Kagawa transferi 3 dakikada bitti"

Shinji Kagawa transferinin perde arkasını gazetecilere anlatan Hüseyin Yücel, Japon yıldızın, özellikle Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve transfer komitesinin uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir futbolcu olduğunu söyledi.

"Bir şekilde olmuyordu, kısmet son güneymiş." ifadesini kullanan Yücel, şöyle devam etti:

"Başkan, ben, Şenol Güneş ve Ali Naibi bir sohbet esnasında takımın gidişatını konuşuyorduk. Aklıma Kagawa geldi, 'Hocam Kagawa konuşuluyor, nasıl bir oyuncu?' dedim. Hoca da 'İyi oyuncu.' dedi. 'Bizde iş yapar mı?' diye sordum, 'Tabii ki yapar.' dedi. 'O zaman neden almıyoruz?' dedim, 'Para yok ki Hüseyinciğim.' dedi. 'Tamam ben sponsor oluyorum, elimi taşın altına koyarım, sen yeter ki onay ver.' dedim. Hoca da 'Benim açımdan sıkıntı yok.' deyince Ali Naibi'ye ne kadar istediklerini sordum, '1,5 milyon avro.' dedi. '750 bin avro teklif edelim ne kaybederiz.' dedim. 'Olmaz, Milan da istiyor.' deyince 'O zaman Milan'da oynasın, biz 750 bin avro verebiliyoruz bakalım neler oluyor.' dedik. Başkan da 'Ali ben de 250 bin veriyorum, git içeri 1 milyon avro teklif et, Beşiktaş'ın cebinden bir kuruş çıkmadan bu transferi bitirelim.' dedi. Ali 3 dakika sonra gelip 'Başkanım hayırlı uğurlu olsun, iş bitti.' dedi. 3 dakikada transfer bitti, 3 dakikada 2 gol attı. Kısmetli, muazzam bir iş oldu."

Kagawa'nın daha iyisini yapacağına inandığını belirten Yücel, "Transferi 3 dakikada bitse de Beşiktaş için 1 ay önce bulunan bir futbolcu değil. Burada transfer komitesinin de çalışmaları göz ardı edilemez, buradan Umut Bey'e de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Opsiyon sadece bir detay"

Futbolcuyla ilgili satın alma opsiyonu konusuna da açıklık getiren Yücel şunları kaydetti:

"Opsiyon var mı yok mu konusu, bu kadar başarılı, hızlı bir transferi farklı boyuta çekmek isteyen taraflar tarafından çok konuşuldu. Şöyle ki, Kagawa'nın opsiyonu var. Nasıl var Kagawa'nın opsiyonu. Opsiyon öncelikle bizim taraftarımızla var. Daha sonra bizim yönetimimizle var. Taraftarımız yarım dönem boyunca Kagawa'ya sahip çıkarsa, burayı kendisinin yuvası gibi hissettirirse, akabinde biz de yönetim olarak ödemelerini düzenli yaparsak Dortmund'un Kagawa'yı bırakmama gibi bir şansı yok. Bunun tam tersini düşünürsek; burada kendisini mutsuz hissederse, ödemelerini zamanında almazsa istediğimiz kadar opsiyonu olsun. Sene sonunda satın alma opsiyonumuz olduğu halde 5-6 milyon avro maaş ister, almamız mümkün olmaz. Onun için opsiyonun olup olmaması hiçbir anlam ifade etmiyor. Opsiyon sadece bir detay. Opsiyon yönetimde, taraftarda. Yeter ki taraftar, yönetim herkes üstüne düşeni yapsın, sahiplensin geri kalan sezon sonundaki kağıt işleri olur."

Gelecek sezon bütçe konusunda daha hassas davranacaklarının altını çizen Yücel, "Önümüzdeki sezon kadro yapılanmasına giderken, biraz daha silkelenip biraz daha ayaklarımızın yere bastığı bütçe üzerinden kurgulayacağız takımı. Herkes elini taşın altına sokacak. Sadece Hüseyin Yücel olarak söylemiyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz, başta başkan olmak üzere elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

- "Beşiktaş bu transferden para bile kazanır"

Kagawa transferinin ardından Japon firmaların Beşiktaş Kulübü ile temasa geçtiğini ve sponsorluk beklentileri olduğunu aktaran Hüseyin Yücel, "Sportif başarının yanında, başkanın 3-4 sene önce start verdiği Beşiktaş'ın yurt dışına açılımı, özellikle de Orta Doğu, Japonya, Çin gibi bölgelerdeki açılımıyla ilgili çok muazzam bir proje olacak. Bununla ilgili pazarlama departmanı bugünden start verdi. Şu an Japon firmaları bizi aramaya başladı. O nedenle Beşiktaş taraftarının Kagawa'nın transferiyle ilgili, bonservisiyle ilgili, herhangi bir sıkıntı olmadığı takdirde, bırakın Beşiktaş yönetiminin bonservis ödemesini, bu transferle alakalı çok fazla sponsorluk da çıkacaktır. Beşiktaş bu transferden para bile kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın dünyaya açılması gerektiğini vurgulayan Hüseyin Yücel, "Bir hazırlık maçı ya da kamplardan bir kısmının muhakkak bu bölgelerde yapılması lazım. Çünkü Türkiye'de belli bir ölçüde sponsor gelirlerini maksimum seviyeye ulaştırdık. Beşiktaş'ın 25 milyon olarak bahsettiğimiz taraftar kitlesini 50 milyona, 100 milyona ulaştırmamız lazım. Bu da bu tip futbolcularla mümkün." ifadelerini kullandı.